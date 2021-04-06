Başkandan gassallara teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkandan gassallara teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkandan gassallara teşekkür belgesi

Samsun'un Havza ilçesinde Kovid-19 salgını sürecinde gasilhane hizmetlerinde görev alan din görevlilerine Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Kovid-19 salgını sürecinde gasilhane hizmetlerinde görev alan din görevlilerine Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

Havza Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen programda, Havza Belediyesi Gasilhanesinde görev yapan din görevlilerine teşekkür belgeleri törenle teslim edildi. Başkan Sebahattin Özdemir, dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirilmesinde bizlere yardımcı olan din görevlilerimize teşekkür ederim. Bu süreçte gerçekten özverili bir şekilde çalışarak, vefat eden hemşerilerimizin dini kurallara göre yıkanmasından, defin işlerine kadar emek sarf etmişler, cesaret göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Murat Korkmaz ve Yusuf İnan'a teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

Din görevlileri ise Başkan Özdemir'e teşekkür ettiler. - SAMSUN

Başkandan gassallara teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkandan gassallara teşekkür belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:55:00. #1.16#
title