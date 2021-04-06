Başkandan gassallara teşekkür belgesi

Samsun'un Havza ilçesinde Kovid-19 salgını sürecinde gasilhane hizmetlerinde görev alan din görevlilerine Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Kovid-19 salgını sürecinde gasilhane hizmetlerinde görev alan din görevlilerine Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

Havza Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen programda, Havza Belediyesi Gasilhanesinde görev yapan din görevlilerine teşekkür belgeleri törenle teslim edildi. Başkan Sebahattin Özdemir, dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirilmesinde bizlere yardımcı olan din görevlilerimize teşekkür ederim. Bu süreçte gerçekten özverili bir şekilde çalışarak, vefat eden hemşerilerimizin dini kurallara göre yıkanmasından, defin işlerine kadar emek sarf etmişler, cesaret göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Murat Korkmaz ve Yusuf İnan'a teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

Din görevlileri ise Başkan Özdemir'e teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı