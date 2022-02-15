SİVAS (İHA) - Başkandan esnafa KDV denetimi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi denetimine katıldı.

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi denetimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanacağını açıklamasının ardından, Sivas genelindeki marketlerde fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışı ve yüzde 7'lik yansımalara uymayanlara karşı sahada denetimlerini başlatan ekipler, marketlere girerek raflardaki gıda ürünlerinde KDV indirimi denetimi yaptı. Ekipler, raflardaki fiyat etiketleri ile satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol ederek indirimin uygulanıp uygulanmadığına baktı.

"Bu zor süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağız"

Başkan Bilgin, Sivas'ta denetim yaptığı esnafların KDV indirimini aynı anda uyguladıklarını belirterek, "Bugün Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile birlikte market denetimlerindeyiz. Denetimimizin konusu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle temel gıda malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi neticesinde bu düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını zabıta ekiplerimiz sahada kontrol ediyorlar. Bu denetimlere bizde katıldık. Bu gün denetim yaptığımız marketlerde esnafımıza teşekkür ediyoruz. Kararname kapsımın da ki KDV düşüşünü uygulamışlar. Enflasyonla mücadele noktasında halkımızı artan fiyatlara karşı ezdirmeme noktasında hükümetimiz birçok tedbiri hızlıca uygulamaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi de KDV indirimi oldu. Önümüzde ki süreçte inşallah hükümetimizin bu desteği devam edecek. Biz bu noktada hükümetimizin hayat pahalığıyla mücadelede yüzde 7'lük bir fedakarlık yaparak topladığı vergilerden, hayata geçirdiği KDV indirimini aynı anda uygulayan Sivas esnafına da teşekkür ediyoruz. İlk pandemi başladığında birlikte başaracağız diye bir sloganımız vardı. Bu zor süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağız. Bu noktada hükümetimizin tedbirlerini peyder pey uygulamaya devam edeceğiz" dedi.