Başkandan Çat Kapı Ziyaretler

Sivas Belediye Başkanı Cami Aydın, çat kapı ziyaretlerle evlere misafir olup talepleri birinci ağızdan dinliyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, talep ve şikayetleri birinci ağızdan dinlemek için başlattığı çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Aydın bugün Gültepe Mahallesi'ndeki bir evi çat kapı ziyaret etti. Karşılarında birdenbire Başkan Aydın'ı gören,74 yaşındaki Eyyüp ve 73 yaşındaki Nafiye Dolmuş şaşkınlık yaşadı. Aydın yaşlı çift ve torunları ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. - SİVAS