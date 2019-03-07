Başkana Adayı Tezgahın Başına Geçip Satış Yaptı

Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, ziyaret ettiği Derbent Pazaryeri'nde tezgahın başına geçerek portakal satışı yaptı.

Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile birlikte Derbent Pazaryeri esnafını ziyaret etti. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Köse, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafa ve vatandaşlara kendisini tanıtan Köse, pazarcı tezgahının başına geçerek portakal sattı. Bir süre esnafa yardımcı olan başkan adayı, satın aldığı portakalları da tezgah başında keserek vatandaşa ikram etti. Köse, "Bizim davamız, hizmet davasıdır. Toplumun tüm kesimleriyle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Gönüller bir, dualar bir, ağzımız tatlı olsun. Pazarınız pazar olsun, bereketli olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA