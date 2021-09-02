BAŞKAN ZORLUOĞLU ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Öztürk ve personelini kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Öztürk ve personelini kabul etti. Zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde, yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Zabıta personelinin Büyükşehir Belediyesinin görünen yüzü olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Zabıta teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hepinizi tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden özveri ile çalışmalarını yürütüyor. Zabıta görevlilerimiz vatandaşımızla sürekli olarak iletişim halinde. İnsanlara zorluk çıkarmadan, çözüm odaklı çalışmalarınız nedeniyle hepinizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ziyaret, Zabıta Dairesi Başkanlığı personelinin Başkan Zorluoğlu'na çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 02. 09. 2021

Kaynak: Habermetre