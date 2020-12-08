Başkan Zorluoğlu yeni otogar alanında incelemelerde bulundu
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Başkan Zorluoğlu yeni otogar alanında incelemelerde bulundu

08.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:03
Başkan Zorluoğlu yeni otogar alanında incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilileri ile görüşen Başkan Zorluoğlu, inşaatın zamanından önce bitirilmesi için söz aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni terminal binasının yapılacağı alanı ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi, yüklenici firma yetkilileri ile ilgili daire başkanları katıldı.

Yeni otogar alanı ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Zorluoğlu, "Bu alanda inşaatımıza bir an önce başlamak istiyoruz. Birincisi burası aynen projede göründüğü gibi olacak. Eğer olmazsa zaten yüklenici firmaya 'Parayı vermeyiz' dedim. İkincisi de halkımızı daha fazla bekletmemek adına süresinde yetiştirmeliyiz. Yeni otogarın hem vadedilen zamanda tamamlanması hem de görsellerde paylaştığımız gibi olması gerekiyor. Biz teknolojiyi de kullanarak, otogarın içini de tanıttık vatandaşımıza. Dolayısıyla vatandaşımız yapılacak binanın sadece dışını değil içini de görmüş oldu. İnşallah tamamlandığında şehrimize güzel bir hizmet kazandırmış olacağız. 2022'nin başında hizmete açacak şekilde hareket ediyoruz. Burada bulunan Ortahisar Belediyemize, TİSKİ'ye ve Büyükşehir Belediyemiz personellerine de teşekkür ediyorum. Projemizin bir an önce hayat bulması için ellerini taşın altına koydular. Süratle yüklenicinin önünü açmalı ve bir an önce başlayabilmesini temin etmemiz lazım. Burası inşallah vaktinden önce tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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