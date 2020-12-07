Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüklenici firma yetkilileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Zorluoğlu'na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, inşaata bir an önce başlayarak en kısa sürede tamamlamak istediklerini belirtti.

Zorluoğlu, otogar binasının tamamlandığında şehre güzel bir hizmet kazandırmış olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"2022 yılının başında hizmete açacak şekilde hareket ediyoruz. Ortahisar Belediyemize, TİSKİ'ye ve personelimize teşekkür ediyorum. Projemizin bir an önce hayat bulması için ellerini taşın altına koydular. Süratle yüklenicinin önünü açmalı ve bir an önce başlayabilmesini temin etmemiz lazım. Burası inşallah vaktinden önce tamamlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan