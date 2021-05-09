Başkan Zorluoğlu, yapımı devam eden çalışmalar ve projelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon için büyük bir yatırım başlattıklarını ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon için büyük bir yatırım başlattıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmaları ile yürütülen projeleri, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve daire başkanlarıyla birlikte yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Zorluoğlu, Trabzon için büyük bir yatırım başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önceden yağmur yağdığında Beşirli bölgemizi su basıyordu. Şimdi yaptığımız altyapı çalışmalarından sonra bu iş bütünüyle ortadan kalktı. 15 kilometre telekomünikasyon altyapısı yaptık. Bir daha hiçbir şekilde burayı kazmıyoruz. Beş çalışmayı bir arada yaptık. Burada yaptığımız çalışmalarda kaldırımlar, korkuluklar, hepsi yenilendi. Asfalt ile hepsi ortaya çıkacak. Bu yolların çizgilerini de çizeceğiz. Bir taraftan altyapıyı yapıyoruz, iş bittikten sonra da üst yapıyı yeniliyoruz. Bunun dışında sahil dolgusu ile ilgili de çalışmamız devam ediyor. Vekillerimize ve il başkanımıza çalışmalarımıza olan ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum."

Milletvekili Balta ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ben burada siyasi olarak konuşmuyorum. Burada belediye başkanımızın düşüncesi şu, cila ve makyajla gitmeyelim, halkımıza sağlıklı su içirelim. Altyapı yapmak çok zordur, çok tepki alırsın. Şimdi hem su altyapısı yapılıyor hem de eksikler görülüyor ve bunların hepsi tamamlanıyor. Bu çalışma 50 yıllık bir çalışmadır. Biz oy alalım diye yapmıyoruz bu çalışmaları. Gerçekten Başkanımız Sayın Zorluoğlu'na ve ekibine bir milletvekili olarak değil, vatandaş olarak teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk