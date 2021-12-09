BAŞKAN ZORLUOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarına verdiği önem doğrultusunda üniversitelerle iş birliği içerisinde olmaya devam ediyor. İmkanları ölçüsünde öğrencilerin her alanda yanlarında olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden sonra Trabzon Üniversitesi kampüsüne de çorba çeşmesi yaptırdı.

HER SABAH SICAK ÇORBA İKRAM EDİLİYOR

Kentin tarihi kimliğine yakışır mimarisiyle dikkat çeken çeşmenin iç haznesine ısıtıcılı çorba kazanı yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından her sabah çeşme içindeki kazana çorba doldurulurken, her gün yaklaşık 400 öğrenci bu çeşmeden içtiği çorbayla güne başlıyor. Başkan Zorluoğlu da ziyaret ettiği Trabzon Üniversitesi'nde bir araya geldiği öğrencilerle çorba içerek sohbet etti. Başkan Zorluoğlu'na Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu eşlik etti.

ORTAK PROJELER YÜRÜTÜYORUZ

Soğuk havalarda öğrencilerin bir nebze de olsa güne güzel başlamasını sağlamak adına KTÜ'den sonra Trabzon Üniversitesi'ne de çorba çeşmesi yaptıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Trabzon'da bulunan üniversitelerimizle birlikte iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Birçok projeyi ortak yürütüyoruz. Bunların yanı sıra Trabzon'daki öğrenci kardeşlerimizin yaşam standartlarını artırmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde bulunan iki kamu üniversitemize de çorba çeşmesi kurduk. Bu uygulamamızdan öğrenci kardeşlerimiz çok memnun kaldıklarını belirttiler. Hatta çorbanın biraz daha artırılmasını istediler. Ben de ilgili daire başkanımıza hemen talimat verdim ve çorba kapasitesini artırıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Başkan Zorluoğlu ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler ise, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Sayesinde güne sıcak çorba içerek başlıyoruz. Kendisinden çorbanın kapasitesinin artırılmasını talep ettik ve ilgili yöneticilere hemen talimat verdi. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 09. 12. 2021

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