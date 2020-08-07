Başkan Zorluoğlu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
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Başkan Zorluoğlu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Başkan Zorluoğlu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
07.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:30

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Başkan Zorluoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Başkan Zorluoğlu'nun Gazeteciler Cemiyeti ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı, Zabıta Daire Başkanı Muharrem Öztürk ve Trabzon Şoförler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta katıldı. Göreve geldiği günden itibaren gazetecileri mesai arkadaşı gibi gören Başkan Zorluoğlu, kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi.

"El ele vererek çalışıyoruz"

Ziyarette Trabzon'da yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren siz değerli gazetecilerle iyi ilişkiler içerisinde olmaya özel önem veriyoruz. Trabzon'un daha yaşanılabilir bir şehir olması noktasında sizlerle birlikte el ele vererek çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri şehrimizin çehresini değiştirmek adına tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Şu anda Ganita-Faroz arasında halkımızın da merakla beklediği güzel bir projemiz var ve yakın zamanda ihaleye çıkacak. Beşirli dolgu alanı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Dolmuş dönüşümünde pandemi nedeniyle son tarihi 1 Mart 2021'e kadar uzattık. Bu tarihte Trabzon'da artık yeni dolmuş sistemine geçilecek. Şehrimize en iyi hizmeti sunmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu'na teşekkür etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ise Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gazeteciler Cemiyeti olarak Başkan Zorluoğlu'nun her durumda desteğini hissediyoruz. Başkanımız, göreve başladığı günden itibaren tüm taleplerimize karşı olumlu bir yaklaşım sergiledi. Cemiyet lokalimizle ilgili bizlere büyük destek verdi. Yakında tadilata başlayacağız ve Trabzon'a yakışan bir cemiyetimiz olacak. Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Sayın Başkanımıza şahsım ve gazeteciler adına teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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