Başkan Zorluoğlu Trabzon'daki Korona virüsle mücadele sürecini değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Korona virüsle ilgili şehir genelinde gerçekleştirilen etkin mücadele hakkında bilgiler verdi.

Başkan Zorluoğlu, dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan koronavirüsle mücadele noktasında Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülke olarak zor ve meşakkatli bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Zorluoğlu "Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın riyasetinde bu salgın hastalıkla ilgili olarak yapılan mücadele, hakikaten takdire şayan. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, hükümetimizin çizdiği çerçeve içerisinde yerel düzeyde bu mücadeleye tüm gücümüzle destek veriyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini vurgulayan Başkan Zorluoğlu "Uzunca bir zamandır Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yürüttük. Bunların başında dezenfeksiyon çalışmaları geliyor. Yani halkın kalabalık olarak bulunduğu bölgelerde çok yoğun dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdik. Halkımızın yoğun olarak bulunduğu otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, otobüs duraklarımız, ilçe belediye binalarımız, hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, muhtarlıklar, hükümet konakları, ilçe belediye binalarımızda etkin çalışma yürüttük. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanları da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak esnafı ve vatandaşı rahatlatacak ekonomik tedbirler aldıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bilhassa Büyükşehir Belediyemizin kiracısı durumunda olan kiracılarımıza ve iş yeri sahiplerine yönelik, hükümetimizin kararı ile kapanan iş yerlerine kapalı kaldıkları süre için herhangi bir kira söz konusu olmayacak. Kapanmamakla birlikte ekonomik olarak zorluk çeken yine bizim kiracımız olan işletmelerimizin de bize başvurmaları halinde kira alacaklarımızla ilgili onları rahatlatacak desteklerimiz olacak. Bu süreç içerisinde işgaliye bedelleri gibi, ecrimisil gibi bize borçlu olan esnafımıza da kolaylık sağlayacağız. Yine koronavirüsle mücadele sürecinde hiç kimsenin suyu borcu nedeniyle kesilmeyecek. Bununla beraber esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sürecin işleyişine göre gerekli noktalarda yeni tedbirleri uygulamaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon sürecini de değerlendiren Başkan Zorluoğlu, "Belediyemize ait otobüslerimizi biz çok uzunca süreden beri haftada bir dezenfekte ediyorduk. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte artık tüm otobüslerimizi her gün dezenfekte etmeye başladık. Bunun yanında Şoförler Cemiyetimizle istişare içerisinde Trabzon'da bulunan 729 dolmuşumuzun da dezenfeksiyon işlemelerini yoğun bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Bu manada vatandaşlarımız müsterih olsun. Ancak biz hükümetimizin de çok sıklıkla vurguladığı gibi halkımızın evde kalmalarını, çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Zorunlu olarak çıkacak kişiler de gönül rahatlığıyla bizim otobüslerimizi kullanabilirler. Hijyen anlamında bir eksiğimiz olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Lütfen 'Evde kal' çağrısına uyalım"

65 yaş üstü yolcuların şubat ayına oranla mart ayında daha fazla yolculuk yaptığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Maalesef hastalık nedeniyle bir geriye gidiş olması gerekirken, otobüslerimizle seyahat sayısı biraz daha artmış. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu büyük salgının ve durumun ciddiyetinin farkında değiller. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte hakikaten bu bilinçlendirme noktasında da çok önemli çalışmalar yaptık. Billboardlar yerleştirdik, birçok kitapçık dağıttık, sosyal medya araçlarını etkin şekilde bu maksatla kullandık. Hükümetimiz sürekli bu konuların önemini anlatan çok çeşitli programlar yapıyorlar. Ama maalesef Trabzon'da yaşlı insanlarımız bu büyük riskin farkında değil gibi. O bakımdan biz Meydan'daki tüm oturakların üzerine yazı da yazdık. Bu Türkiye genelinde çok da ses getirdi. Güzel bir çalışma ile insanların evlerine gitmelerini istedik. Ancak buna rağmen pek başarılı olamadık. Bunun üzerine Meydan bölgesi, Fatih Parkı, Atapark gibi halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki banklarımızı kullanılmaz hale getirdik. Biz buradan yaşlı insanlarımızdan istirham ediyoruz, çok ciddi bir risk altındayız ülke olarak. Lütfen çok zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bu salgın hastalık ortadan kalkmadıkça evden çıkmayın" dedi.

Ülke genelinde bu süreci fırsata çevirmek isteyenlerle ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, "Koronavirüs ortaya çıkmasından itibaren Trabzon'da Valiliğimizin başkanlığında bir kriz masası oluşturduk. Orada tüm kurumlar gibi biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yer alıyoruz. Her kurum kendi üzerine düşen sorumluluğu, bu kriz masasındaki görev paylaşımı çerçevesinde yerine getiriyor. Piyasada krizden kaynaklı fırsatçılara mahal verilmemesi, fırsat verilmemesi anlamında da Valiliğimiz, Ticaret İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizin zabıta birimleri arasında koordineli bir şekilde çalışılarak denetimler yapılıyor. Denetimler sonucunda şunu da memnuniyetle söyleyelim Trabzon'da bu manada bir sorun yaşanmıyor. Esnafımıza da bu noktada teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarımızın her konuda yanlarındayız"

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle minnettar olduklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'da da tüm Türkiye genelinde de doktorlarımızdan başlayarak, tüm sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını da riske ederek, bu salgının ortadan kaldırılması için hakikaten hepimizden çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Biz kendilerine müteşekkiriz. Sağlık Bakanımız da her gece saat 21.00'de bir alkış kampanyası başlattı. Trabzon bu kampanyaya çok yoğun bir katılımla destek verdi. Trabzon'dan tüm Türkiye'de çalışan doktorlarımız için, sağlık çalışanlarımız için bir şükran duygusu yayıldı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımıza toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanma imkanı getirdik. Sadece bununla da kalmadık. Sağlık İl Müdürümüze telefonla da yüz yüze de görüşerek açık çek verdim. Bize ihtiyaç duydukları her an her alanda onların yanındayız. ve her türlü ihtiyaçlarını da giderme noktasında bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Bu manada Sağlık Müdürlüğümüze talebi üzerine otobüs tahsisi de yaptık. Mesai dışında bu araçları kullanabiliyorlar. Bütün sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA