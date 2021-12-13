BAŞKAN ZORLUOĞLU PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sabah saatlerinde Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi, Pazarkapı Camisi inşaatı, Gasilhane, Avrasya Pazarı, Kuyumcu Kent Projesi alanı ve TİSKİ derin deşarj alanında incelemelerde bulundu. Projelerin son durumlarını yerinde gören Başkan Zorluoğlu, çalışmalardan memnun kaldı. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever, TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız ve ilgili daire amirleri eşlik etti.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Ganita-Faroz Projesi şu anda yüzde 30 seviyesinde devam ediyor. Bu proje tamamlandığında, Trabzon halkı artık denizle buluşacak. Gasilhane inşaatımız bitti, çevre düzenlemesini yapıyoruz. Avrasya Pazarı inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Kuyumcu Kent için planlanan alanı gördük. ve çok daha önemlisi buradaki cami inşaatımız. Gerçekten Trabzon'a çok yakışacak. Boztepe'den ve Akçaabat'tan baktığınızda muazzam bir görüntü var burada. Bunların her biri birbiriyle bağlantılı işler. Bu alandaki çalışmalar ve sahil düzenlemesi bittiğinde, Trabzon çok daha güzel bir yere sahip olacak" ifadelerini kullandı.

TARİH : 13. 12. 2021

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