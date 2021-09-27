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BAŞKAN ZORLUOĞLU ÖGRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN ZORLUOĞLU ÖGRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Trabzon'da üniversiteyi kazanan öğrencilere müjdeyi verdi.

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Trabzon'da üniversiteyi kazanan öğrencilere müjdeyi verdi. Başkan Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "KYK başvurularında yedek olan öğrenci kardeşlerimiz için geçici olarak barınma imkanı sağlıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde kurduğumuz standa başvuru yapmaları yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

TARİH : 27. 09. 2021

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Haber: BAŞKAN ZORLUOĞLU ÖGRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ - Haberler
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