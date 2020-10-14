Başkan Zorluoğlu'nun mahalle ziyaretleri sürüyor
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Başkan Zorluoğlu'nun mahalle ziyaretleri sürüyor

14.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:01
Başkan Zorluoğlu'nun mahalle ziyaretleri sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmek ve sorunları yerinde incelemek adına mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmek ve sorunları yerinde incelemek adına mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kalkınma ve Üniversite mahallelerini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kalkınma Mahalle Başkanı Niyazi Koç, Üniversite Mahallesi Muhtarı Ahmet Varol ve Üniversite Mahalle Başkanı Süleyman Kurnaz'dan bilgi alan Başkan Zorluoğlu, ardından mahalleleri gezerek sorunları yerinde inceledi.

Tespit edilen eksiklerin ilgili daire başkanları tarafından not alındığını ve en kısa sürede yapılacağını belirten Başkan Zorluoğlu, "Kalkınma ve Üniversite mahallemizde belediye ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bazı noktalarımızın bakıma ihtiyacı var. Eksikleri yerinde inceledik. Parklarımızda gerekli yenilemeler yapılacak. Gençlik Merkezimiz daha önceden atıl bir durumdaydı. Fen İşleri Dairemiz tarafından bakım ve onarımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde sporcu kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla da sohbet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahallelerdeki temaslarının ardından beraberindeki heyete ve incelemeye katılanlara çay ısmarladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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