Başkan Zorluoğlu'ndan Yomra'ya "Geçmiş olsun" ziyareti
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Başkan Zorluoğlu'ndan Yomra'ya "Geçmiş olsun" ziyareti

Başkan Zorluoğlu'ndan Yomra'ya 'Geçmiş olsun' ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra ilçesi Demirciler Mahallesi'nde 20 Mayıs günü meydana gelen yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra ilçesi Demirciler Mahallesi'nde 20 Mayıs günü meydana gelen yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu, yangında zarar gören mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, imkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra ilçesi Demirciler Mahallesi'nde çıkan yangının ardından meydana gelen hasarı yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Yomra Kaymakamı Eyüp Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Zeki Uzunöz, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Yangında zarar gören vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Zorluoğlu, ekibine talimat vererek tüm çalışmaların titizlikle yapılmasını istedi.

Yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, "Burada büyük bir felaket atlattınız. Önemli olan ve bizi mutlu eden taraf ise ölü ve yaralı vatandaşımızın olmaması. Allah beterinden muhafaza eylesin ve devletimize zeval vermesin. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız. Mahalle sakinlerimizi en kısa zamanda normal hayatına kavuşturmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise, "Yangının ardından bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmayan Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - TRABZON

Başkan Zorluoğlu'ndan Yomra'ya 'Geçmiş olsun' ziyareti
Başkan Zorluoğlu'ndan Yomra'ya 'Geçmiş olsun' ziyareti
Başkan Zorluoğlu'ndan Yomra'ya 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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