Başkan Zorluoğlu'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Trabzonlulara teşekkür Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden Trabzon halkına teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden Trabzon halkına teşekkür etti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına Trabzonlu vatandaşların uyum gösterdiğini belirtti.

Şehirde bayram boyunca sessizliğin hakim olduğunu ifade eden Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7/24 esasıyla vatandaşların yardımına koştuğunu kaydetti.

Trabzon'un devletinin aldığı kararlara uyma noktasında her zaman örnek bir şehir olduğunu işaret eden Zorluoğlu, "Kıymetli hemşehrilerimin 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmesinin memnuniyetini yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kısıtlama süresince her alanda yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ayrıca vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdü. Geldiğimiz noktada, iki ayı aşkın süre boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde alınan üstün tedbirlerin ardından normalleşme adımları atmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sürede el ele vererek gösterdiğimiz sabır ve duyarlılığın sonuçlarını hep birlikte alıyoruz. Trabzon'umuzun güzelliklerini yeniden doyasıya yaşayacağımız, güzel günlerin yaklaştığına inanıyorum. Lütfen rehavete kapılmayalım ve dikkatli olmaya devam edelim. Bugüne kadar alınan tüm tedbirlere en üst seviyede uyum gösteren hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA