BAŞKAN ZORLUOĞLU GECE MESAİSİNDE

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin bugüne kadar ki en büyük yatırımlarından biri olan Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Meydan, Taksim Caddesi, Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire amirleri eşlik etti. Başkan Zorluoğlu çalışmaların son durumu ile ilgili daire başkanlarından bilgi aldı.

MEYDAN BÖLGESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Uzun Sokak, Kahramanmaraş, Kunduracılar caddeleri ile Taksim yokuşundaki altyapı çalışmalarının bittiğini belirten Başkan Zorluoğlu, "Bu bölgede uyguladığımız çok özel planlamalar sonucunda altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi titizlikle üstyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreçte özellikle hemşehrilerimize ve esnafımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir çalışmaya büyük sabır gösterdiler. Ekiplerimiz de çalışmaları bir gün daha erken bitirebilmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Projeyi 2023 yılı içerisinde bütünüyle bitirerek Trabzon'un 50 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sona erdiğinde şehirde hiç kimsenin altyapı ile ilgili bir sorunu kalmayacak. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 22. 11. 2021

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