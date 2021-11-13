BAŞKAN ZORLUOĞLU GASTRONOMİ ÇALIŞTAYINA KATILDI

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Turizm Konseyi tarafından 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi. Üç oturum halinde gerçekleştirilen Gastronomi Çalıştayına; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Dr. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, uzmanlar, daire başkanları, yemek içme sektörünün önde gelen isimleri ve davetliler katıldı.

BOZTEPE: TRABZON DAHA İYİ NOKTAYA GELSİN

Çalıştayda Trabzon'da gastronomi çalışmaları kapsamında Trabzon yemek kültürünün tanımlanması, yemek kültüründeki sorunlar ve çözüm önerileri ve Trabzon'un gastronomi envanterinin belirlenmesi, yerel ürünlerin tespiti için yapılması gerekenler, eksiklikler konuşuldu. Gastronomi Deneği Başkanı Gürkan Boztepe, "Türkiye dünyanın en iyi mutfağıdır ama dünyada 44. sırada görünüyor. Araştırmalarımızda bir numara olduğunu açıklayalım. Biz Trabzon'un daha iyi noktaya varmasını istiyoruz" dedi.

HACISALİHOĞLU: ŞEHRİMİZİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise "Şehir adına önemli bir çalıştay. Gastronomi olarak baktığımız zaman yemeklerimizi kültürle birleştirip, pişirme ve sunma anlamında ön plana çıkıyor. Derli toplu çalışmalar yapılarak belli standartlar getirip, şehrimizin tanıtımını yapmak için önemli. Yeme içme konusunda altyapı olmasına rağmen standartlarda henüz tam olarak anlam taşımamaktadır. Standartları oturtuyoruz, bu standartları belli noktaya getirme zorunluluğumuz var. Kaybolan birçok yiyeceğimiz var. Bunları sadece restoranlarda görüyoruz. Restoranlarımıza ve ustalarımıza büyük iş düşüyor. Ustalarımıza sunum sanatı, daha önce somon çalıştayı yapmıştık. Orada ustalarımızın ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Şehrin ekonomisine katkı sağlama adına önemli bir adım atılmış olacak. Hepimiz buradayız, güzel sonuçlar çıkacağından eminiz" diye konuştu.

ÇUVALCI: DİJİTALLEŞMEMİZ GEREKİYOR

KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı da "Bölgemizde çok önemli yemek türleri var. Saymakla bitmez marka ürünlerimiz var. Satışta veya tanıtımda bazı eksiklikler olabilir. Bunlar hammadde ile oluyor. İnsanlar organiğe doğru yönleniyor. Özgün işler yapmamız lazım. Dijitalleşme çok önemli, gastronomiyi telefonun içine sokmamız lazım. Dijitalleşme satış, kuryeler büyük sektör oldu. Ülkemizde yatırımlar var. KTÜ'de bölümüz yok ama Maçka'da bu bölümlerimiz mevcut. Çaykara'daki okulda aşçılık programını aktif hale getirmek istiyoruz. KTÜ olarak destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ÖNE ÇIKARILMALI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise çalıştayda yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce Trabzon'da turizmin tek elden yönetilmesine katkı yapılmak üzere kurduğumuz Trabzon Turizm Konseyi'nin çok önemli bir organizasyonu vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle Turizm Konseyimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Başta Valiliğimiz, TTSO, belediyelerimiz, rektörlüğümüz olmak üzere katkı yapan kurum kuruluşlara da yürekten teşekkür ediyorum. Dünyada hakikaten gastronomi çok büyük bir ekonomi ve Türkiye henüz bu ekonomiden hak ettiği payı almanın çok uzağında. Bir taraftan ulusal düzeyde çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama diğer taraftan da yerel ve bölgesel düzeyde de bu çalışmalara katkılar yapacak adımların atılması gerekiyor. İşte biz bugün Trabzon'dan esasında ulusal ve küresel mücadeleye bir katkı yapmak üzere buradan seslenmek istiyoruz. ve Trabzon'un bu bakımdan güçlü yönlerinin öne çıkarılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON BÖLGENİN LİDERİ

Meseleye sadece Trabzon olarak bakmamak gerektiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu belki de bir Doğu Karadeniz mutfağı, Doğu Karadeniz gastronomisi olarak da ele alınması gereken bir konu. Trabzon biliyorsunuz kadimden beri bu bölgenin merkezi olan bir şehir. Bölgesel lideri olan bir şehir. Dolayısıyla bu yönüyle de gastronomiye de bu manada liderlik yapabilecek bölgesel perspektifle bu konunun biraz daha Doğu Karadeniz eksenli büyümesine, gelişmesine bence hizmet edecek bir anlayışa ihtiyacımız var. İnşallah Türkiye'nin gastronomi anlamında lider olabileceğini değerli başkanımız ifade etti. Evet buna ben de katılıyorum. Biz de Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in bu noktada Türkiye'nin liderliğine önemli bir katkı yapabileceğine inanıyoruz. Trabzon'da çok üzerinde konuşulmuş, tartışılmış, bilimsel anlamda çalışmaları yapılmış elimizde çok yoğun verileri olan bir konu değil. Daha yeni yeni başlıyoruz. Çok ileri giden şehirlerimiz var, Doğu ve Güney Doğu mutfağı gibi. Dolayısıyla Türkiye'de gittikçe öne çıkan, önemi daha iyi anlaşılmaya başlanan bir sektör. Bu manada biz de bugün Trabzon'da bir başlangıç yapıyoruz. Geçmişte tabii ki bazı yapılan çalışmalar var onlara hiç yok diyemem ama daha ciddi daha sistematik daha stratejik alanda ele aldığımız yaklaşım olarak söylüyorum ve Turizm Konseyi'nin bu manada çok doğru bir adres olduğuna inanıyorum" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN SAYILARINI ARTIRMALIYIZ

Trabzon'un birçok medeniyete ev sahipliği, birçok kültüre başkentlik yapmış bir şehir olduğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Dolayısıyla mutfağımızda kadimden gelen çeşitli medeniyetlerimizle yaşıyoruz. Bu bakımdan zengin bir mutfağımız var. Sadece küçük bir bölümü ticarileşmiş.

Trabzon'da tabii coğrafi işaret almış yerel ürünlerimiz var. Bunların içerisinde gıda da önemli bir yer tutuyor. 'Akçaabat Köftesi, Hamsiköy Sütlacı, Vakfıkebir Ekmeği, Tonya Tereyağı' bunlardan bazıları. Tabi 'Yomra Elması' ve 'Sürmene Pidesi' de takip ediyor. Dolayısıyla toplam 7-8 coğrafi işareti olan ürünümüz var. Biz hem bu sayıları artırmalıyız hem de var olan bu coğrafi işaretli ürünlerimizde kaliteyi mutlaka muhafaza edebilmemiz çok çok önemli. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'umuzun bu kadim mutfak kültürüne daha fazla hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu noktada yapılan organizasyonlara elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetleri kendi tesislerimizde sunmaya çalışıyoruz. Kendi tesislerimizde özel sektöre rakip olmadan hizmete devam edeceğiz. Önemli turizm destinasyonlarında çok da ticari kaygı taşımadan yöresel yemeklerimizin sunumlarını yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

USTAOĞLU: TURİZMDE HAK ETTİĞİMİZ YERE GELMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Uzun bir çalışmadan sonra Trabzon Turizm Konseyimizi oluşturduk. Uzun bir çalışmanın ürünü olan Trabzon'da turizmin tek elden yönetilmesi, doğa güzellikleri, destinasyonları, sağlık turizmi gibi birçok işlemi barındıran çalışmalarla arzumuz ülkemiz turizminde ve dünya turizminde hak ettiği yerde olması için gayretli olacağız. Kültürler ve medeniyetler kolay oluşmuyor. Ama barınma ama yeme ihtiyacı olsun, ayakta kalmak için tarımsal aletleri üretmesi, sağlıkla ilgili yaptığı işlemlerle birlikte kültürler böyle oluşuyor. Barınma ihtiyacından kaynaklanan bir takım binalar tarihi eserler. Ayakta kalabilmek için yaptığı tarım, avcılıkla ilgili yaptığı aletler. Tüm bunların hepsinin ön önemli parçalarından birisi yeme ihtiyacıdır. Bu noktada artık bu yıllar geçiyor, binlerce yıldan geldiğimizde bu bir sektöre dönüşüyor. Gastronomi veya farklı bir isim diyorsunuz. Ülkemizde her bir karış toprağı bir medeniyet fışkıran Anadolu coğrafyasında yemek kültürü dünyaya kazandırmamız gerekiyor. Dünyada çok gerideyiz. Anadolu coğrafyası gibi kadim geçmişi olan bir yerde yaşıyoruz. "

TARİH : 13. 11. 2021

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