Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi'nde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi'nde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu, mahalle esnafıyla da bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Altyapı çalışmalarını da denetleyen Başkan Zorluoğlu "Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına başlattığımız altyapı çalışmamızı hızla sürdürüyoruz. Çok kaliteli ve titiz bir çalışma yapılıyor. Bu kısım tamamlandığında esnafımız ve vatandaşımız artık yağmur yağdığında mağdur olmayacaklar. Görev süremiz içerisinde insanlarımızın kokudan, sinekten ve su baskınından şikayet etmeyeceği bir altyapıyı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Halihazırda Meydan bölgesi ile Çarşı, Beşirli, Konaklar, Kalkınma ve Pelitli Mahallesi olmak üzere 6 ayrı bölgede altyapı çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek, Meydan bölgemizi içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, fiber optik ve doğal gaz hatlarına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Çarşı Mahallesi esnafı ise, "Yapılan çalışmalar çok kaliteli görünüyor. Ekipleriniz sürekli olarak denetim gerçekleştiriyor. 50 yıldır kazma vurulmayan yerlere el attınız. Tüm bu çalışmalarınız nedeniyle sizlere yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Araçların gelişigüzel park etmesinden de dert yanan mahalle esnafı, Başkan Zorluoğlu'ndan çözüm talebinde bulundu.

Esnafı dinleyen Başkan Zorluoğlu, trafik sorununu mutlaka ele alacaklarını ve gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti. - TRABZON

Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi
Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi
Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi
Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Merve Dizdar Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Zorluoğlu Çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:16:41. #1.16#
title