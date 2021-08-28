BAŞKAN ZORLUOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kalkınma Mahallesi, Meydan Bölgesi, Kunduracılar, Gazipaşa ve Cumhuriyet caddelerinde yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını denetledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kalkınma Mahallesi, Meydan Bölgesi, Kunduracılar, Gazipaşa ve Cumhuriyet caddelerinde yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını denetledi. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanı Gürcan başar ve ilgili dire müdürleri eşlik etti.

TRABZON TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ

Başkan Zorluoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere büyük altyapı projemiz son sürat devam ediyor. Trabzon tarihinin en büyük altyapı projesi. Bu sadece içme suyu projesi olsaydı, şimdiye kadar çok büyük bir kısmı tamamlanırdı. Ama tabi kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve fiber de bu işin içerisinde olduğu için çok geniş kapsamlı bir proje haline geldi. Allah'a şükür bugün de gezdik gördük ki şehir merkezinde, Meydan ve Moloz bölgesinde, Gazipaşa, Maraş ve Cumhuriyet caddeleri ile artık Kunduracılar'da ve Uzun Sokak'ta altyapı çalışmaları bütünüyle tamamlandı" dedi.

UZUN SOKAK, MARAŞ VE KUNDURACILAR'I BÜTÜNÜYLE YENİLİYORUZ

Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'nde kaldırım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Asfaltlama çalışmalarımız başlıyor. Yine orada Üniversite Mahallemize yaptığımız alternatif yolu yerinde gördük. Onda da epey bir mesafe alındı. İnşallah bu yıl sonuna kadar o yol da hizmete girmiş olur. Oradan Meydan Bölgesine geldik. Kunduracılar Caddesi'nde bir üst yapı çalışması yapıyoruz. Uzunsokak, Maraş ve Kunduracılar gibi Trabzon'un üç çok önemli ticaret caddesini bütünüyle yeniliyoruz. Buralardaki altyapı çalışmaları tamamlandı. Şimdi Uzunsokak'taki üstyapıda bitti. Maraş Caddesi'nin üstyapısı ise devam ediyor" şeklinde konuştu.

BEŞİRLİ, KALKINMA VE MEYDAN ÜSTYAPISI YIL SONU TAMAMLANACAK

Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırım çalışmalarının tamamlandığını da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Buranın asfaltı bu hafta inşallah dökülmüş olacak. Yine Kunduracılar Caddesi'nde de beton dökme ve üzerini taş yapma çalışması devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar merkezde gerek Beşirli, gerek Kalkınma Mahallesi, gerekse şehrin kalbi olan Meydan bölgesi üstyapı olarak tamamlanmış olacak" diye konuştu.

ESNAF TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Zorluoğlu'nun ziyareti sırasında taleplerini dile getiren esnaf ise, "Kaldırımlar ve taş imalatı çok güzel oluyor. Yapılan işin zahmetli olduğunu biliyoruz. Sonunun güzel olacağına inancımız tam. İlginiz ve yoğun çalışmalarınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 28. 08. 2021

Kaynak: Habermetre