Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

30.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:22
Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde kabinenin aldığı kararları, en hızlı ve etkin şekilde uygulama çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Trabzon'da, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz masası oluşturulduğunu anımsatan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

"Hayde Eve" şeklinde parklarda, bankların üzerine halkı bilgilendirmeye dönük kampanyalar yaptıklarını vurgulayan Zorluoğlu, son olarak vatandaşları, trafik ışıklarında da yöresel lisana uygun şekilde evde kalmaları konusunda uyardıklarını kaydetti.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak çok yoğun ve etkin dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada ciddi bir inisiyatif aldık. Bugüne kadar tabiri caizse Trabzon'da merkez ve ilçelerimizde neredeyse dezenfekte etmediğimiz yer kalmadı. Çalışmalarımızı ilçe belediyelerimizle koordineli şekilde yürütüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak kendi dezenfektanımızı ürettik ve kullanmaya başladık. 18 ilçemizin tamamında bu faaliyetleri özenle sürdürüyoruz."

Bu zor zamanlarda sadece insanların değil tüm canlıların sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Zorluoğlu, ellerinden geldiğince bütün canlıların belediyesi olmaya çalıştıklarını o nedenle sahipsiz hayvanlar için mama desteklerini artırdıklarını kaydetti.

Zorluoğlu, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik etkileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin düzenlemesinden çok önce gerekli adımlarımızı atmıştık. Belediyemizin çok sayıda kiracısı var. İçişleri Bakanlığı kararıyla iş yeri kapatılan esnafımızdan hiçbir şekilde kira almayacağımızı daha önce olduğu gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum. İş yeri kapatılmamakla birlikte ve malum durum nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntıya giren kiracılarımızın müracaatları halinde kiraları ile ilgili her türlü desteği vereceğimizi de hatırlatmak istiyorum."

65 yaş ve üstü vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısı yapan Zorluoğlu, Trabzon'da kurulan Vefa Sosyal Destek grupları ile ilgili de bilgiler vererek, muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtımının yanı sıra geçim sıkıntısı yaşayan 3 bin 561 aileye maddi destek, 220 aileye su indirimi, 200 aileye ise evde hijyen hizmeti sağladıklarını belirtti.

Zorluoğlu, bu zor süreçte sağlık çalışanlarının övgünün en büyüğüne layık olduklarını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık personelimize ulaşımı ücretsiz yaptığımızı ve otoparklarımızın da ücretsiz olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştık. Ayrıca ilave desteklerimiz de oldu, olmaya da devam edecek. Bu sürecin en önemli kahramanları şüphesiz sağlık çalışanlarımız. Hepsine ayrı ayrı müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Trabzon'da günlük ortalama 45 bin yolcu taşıyan otobüslerde bu süreçte yolcu sayısında yüzde 85'lik azalış olduğunu belirten Zorluoğlu, vatandaşların son dönemde alınan kararlara ciddi oranda hassasiyet gösterdiğini vurguladı.

Zorluoğlu, hala durumun ciddiyetinin farkında olmayan belli bir kesim bulunduğunu ifade ederek, koronavirüsün sadece yaşlılara değil her yaştan insana bulaştığına dikkati çekerek, vatandaşlara zaruri olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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