Başkan Zorluoğlu, ağaç dikme programına katıldı
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Başkan Zorluoğlu, ağaç dikme programına katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, kent merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek, ağaç dikme programına katıldığı bildirildi.

Başkan Zorluoğlu, ağaç dikme programına katıldı
28.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:51

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, kent merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek, ağaç dikme programına katıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, kent merkezindeki Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikme programına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Zorluoğlu'nun, Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını belirli aralıklarla denetlemeye devam ettiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Beraberindeki ekibiyle incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, çalışmaların son durumu hakkında Fen İşleri Dairesi Başkanından bilgi aldı. Trabzon'un en gözde yeri olan Meydan bölgesini bambaşka bir görünüme kavuşturacak proje çalışmalarını detaylı şekilde inceleyen Başkan Zorluoğlu, eksik gördüğü yerleri belirterek yerine getirilmesini istedi."

Zorluoğlu'nun, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı yenileme çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ağaç dikme programına katıldığı da vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yürütülen peyzaj çalışmalarını inceleyen Başkan Zorluoğlu, ardından ağaç dikimi gerçekleştirdi. Atatürk Alanı ve 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yürütülen çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları, Trabzon halkı tarafından da büyük beğeni topladı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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