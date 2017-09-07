Başkan Zolan Zabıta Teşkilatı 191 Yaşında, Zabıtaları Kabul Etti

Zabıta teşkilatının 191. kuruluş yıldönümü nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'da Zabıta Haftası nedeniyle Başkan Zolan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, daire müdürleri ve personel katıldı.



Zabıtanın zor bir görev yürüttüğünü belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Zabıta teşkilatının 191. yıl dönümü. Neredeyse 2 asra yaklaşan bir süreçte Zabıta teşkilatı ülkemizde hizmet veriyor. Denizli Belediyesi kurulduğu günden bugüne de zabıta hizmetleri verilmeye devam ediliyor. Her geçen gün daha nitelikli, daha güzel; insanlarımızın mutluluğu için, sağlığı için çalışıyorsunuz. Esnafımızla birlikte onlarla ortak hareket ederek bizim gözümüz ve kulağımız oluyorsunuz. Zabıta'da çalışan bütün personelimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Zaman zaman zorluklar yaşıyorsunuz. Zor bir görev icra ediyorsunuz. Hiçbir zorluk işin önüne geçemez. Sonucunda doğruya ulaşıyorsak yapılması gerekiyor. Sizler de bunun için bugüne kadar gayret gösterdiniz. Kazasız belasız güzel işlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Zabıta Haftası kutlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ