Başkan Zolan; "Türk milleti yedi düvele karşı bir destan yazdı"
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Başkan Zolan; "Türk milleti yedi düvele karşı bir destan yazdı"

17.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:54
Başkan Zolan;

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk milletinin zor şartlar altında Çanakkale'de yedi düvele karşı bir destan yazdığını söyledi. Başkan Zolan; "Ecdadımız dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadele örneği göstererek, canıyla, kanıyla topyekün bir mücadele içerisinde unutulmaz bir zafer kazanmıştır" dedi. Çanakkale Zaferi'nin Türk milletini birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliğinin en önemli nişanelerinden biri olduğuna değinen Başkan Zolan, "Unutulmasın ki, Türk milleti gerektiğinde genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden vatanı ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canını vermiş ve her zaman canını vermeye de hazırdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan; "Türk milleti Çanakkale'de destansı bir mücadele örneği göstererek şanlı zaferi tarihine altın harflerle kazımıştır. Bu duygu ve düşünceler ile başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, geçmişten bugüne ülkemizin huzuru ve bekası için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve bu vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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