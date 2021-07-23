Başkan Zolan, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, demokrasilerin olmazsa olmazıdır"
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Başkan Zolan, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, demokrasilerin olmazsa olmazıdır"

Başkan Zolan, 'Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, demokrasilerin olmazsa olmazıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 113'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 113'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Mesajında basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, modern ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Vatandaşlarımıza doğru haber alma-verme olanağı sunan ve görüşlerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları toplumun en önemli ihtiyaçlarından birine yanıt vermektedir. Doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin dillendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu araştırmaya, sorgulamaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir" dedi.

"Demokrasinin gelişmesinde mihenk taşı görevini üstlenmektedir"

Başkan Zolan, basın çalışanlarının demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, "Mesai mefhumu gözetmeden gece-gündüz, kar-kış demeden canla başla toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına her türlü zor şartlar altında mücadele eden basın çalışanları, demokrasinin gelişmesinde mihenk taşı görevini üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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