Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı

Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun ilgi ile karşılandığı Sarayköy ilçesinde hemşehrileriye kucaklaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun ilgi ile karşılandığı Sarayköy ilçesinde hemşehrileriye kucaklaştı. Sarayköy'ün güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Sarayköyümüz her şeyin en güzeline layık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi program ve inceleme için Sarayköy ilçesini ziyaret etti. Başkan Zolan, ilk olarak Sarayköy Belediyesini ziyaret etti. Denizli'nin Büyükşehir statüsüne kavuşması ile birlikte Sarayköy ilçesinde de hizmet destanları yazdıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Sarayköyümüzün güzelliğine güzellikler kattık. Sarayköyümüz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Sarayköy Belediyemizin yapmış olduğu işlerle vatandaşlarımızın ihtiyaçları en üst seviyede karşılanıyor. Yeter ki birlik ve beraberlik olsun. Birlik ve beraberlikten çok güzellikler çıkar. Sarayköyümüz her şeyin en güzeline layık" dedi.

"Sarayköy çok farklı bir noktaya geldi"

Sarayköy'ün geçmişte hak ettiği hizmetleri alamadığını, 2014'ten bugüne ise ilçe belediyesi ile birlikte Sarayköy'ün birçok güzelliğe kavuştuğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, "Sarayköyümüz geçmişte birçok hizmetlerden mahrumdu. Büyükşehir ve Sarayköy Belediyemiz ile birlikte olmayan hizmetlere çok şükür kavuştuk. Bugünkü Sarayköyümüz çok farklı noktaya gelmiştir. Daha da yapmamız gereken işler vardır, Allah'ım elbirliği ile yapmayı nasip etsin. Sarayköylü hemşehrilerimize, başkanımıza, meclis üyelerimize, personelimize güzel karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"En büyük desteği siz verdiniz"

Ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, 2014'den bugüne Sarayköy'e gösterdikleri ilgi, alaka ve hizmetler nedeniyle Sarayköy halkı adına Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Özbaş, "Sarayköyümüz devletimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin hizmetleriyle çok güzellikler kazandı. Siz olmasaydınız biz meclis üyelerimizle bu hizmetleri yapamazdık. Burada en büyük desteği siz verdiniz. Allah sizden razı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, Sarayköy Belediyesi'nin şeref defterini imzaladı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Başkan Osman Zolan'a günün anısına 20 numaralı Sarayköyspor forması hediye etti. - DENİZLİ

Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı
Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı
Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı
Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı
Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Demet Akalın Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Zolan Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:53:54. #1.14#

title