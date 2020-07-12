Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi
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Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

- Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın sürecinde fedakarca çalışan tüm ulaşım personeline teşekkür etti.

12.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:35

- Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın sürecinde fedakarca çalışan tüm ulaşım personeline teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerini ziyaret etti. Başkan Osman Zolan'a, Denizli Ulaşım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, kısa süre önce görevine başlayan Denizli Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı ve beraberindekiler eşlik etti. Burada belediye otobüs şoförlerinin hizmet içi eğitim seminerine katılan Başkan Osman Zolan, yeni tip korona virüs salgın sürecinde fedakarca çalışan otobüs şoförlerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Tüm dünyayı kasıp kavuran salgından şehrimiz ve ülkemiz de etkilendi. Çok şükür, Denizli ve ülkemiz bu süreçten iyi bir şekilde sıyrılıyor. Sizler de bu süreçte çalışmalarınızı sürdürüp, vatandaşlarımıza titiz bir şekilde hizmet ettiniz" diye konuştu.

"Eğitimlerimizi sürdüreceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. personeline yönelik sürdürülen hizmet içi eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne dek başarılı bir şekilde hizmet içi eğitimlerimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek, kendi can güvenliğiniz ve yolcularımızın can güvenliğini en üst safhada sağlamak için bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

"Biz biriz, beraberiz ve ekibiz"

Denizli Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Gökoğlan'a başarılar dileyen Başkan Zolan, görev değişiminin hayırlı olmasını diledi. Başkan Zolan konuşmasında, "Yeni göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Biz biriz, beraberiz ve ekibiz. Burada güzellikler olursa, kol kola girersek, sımsıkı sarılırsak birbirimize, işimize, arkadaşlarımıza şehrimize ve milletimize hizmet etmek için gücümüzü ortaya koyarsak, yürüyüşümüzü güçlendiririz. Allah'ım bizi bu yolda beraber ve daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Kaynak: İHA

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