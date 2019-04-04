Başkan Zolan, mazbatasını aldı

DENİZLİ - 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakının AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Osman Zolan, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, seçim sürecinin yoğun geçtiğini ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Sonuç itibariyle vatandaşımız bizlerin noktasında bir iradeyi ortaya koydu. Millet iradesinin üstünde herhangi bir irade yoktur, millet ne derse ona hepimiz uymak zorundayız. Milletimize gidildi ve milletimiz sandıkta kararını verdi, son sözünü söyledi. Seçimler kentte güzel bir atmosferde sıkıntı yaşanmadan sonuçlandı seçimler. Bugün de seçim sonuçları kesinleşti, sonrasında da mazbatamızı İl Seçim Kurulu'ndan aldık. Bu bizim için yeni bir başlangıç, yeniden bismillah diyoruz" dedi.

Törende daha sonra AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a mazbatası verildi.

Kaynak: İHA