Başkan Zolan: "Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız"
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Başkan Zolan: "Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız"

Başkan Zolan: 'Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, Türk milletinin o karanlık gecede hainler ve işbirlikçilerine karşı yüzyıllar boyunca unutulmayacak destansı bir direnişle cevap verdiğini vurgulayarak, "Kıyamete kadar ülkemize...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, Türk milletinin o karanlık gecede hainler ve işbirlikçilerine karşı yüzyıllar boyunca unutulmayacak destansı bir direnişle cevap verdiğini vurgulayarak, "Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin o karanlık gecede hain terör örgütü FETÖ ile iç ve dış işbirlikçilerine karşı bayrağına ve vatanına sahip çıkmak adına unutulmayacak bir demokrasi destanı yazdığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "15 Temmuz 2016'da ülkemizi karanlık bir çukura itmeye çalışan hain FETÖ ve işbirlikçileri, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşu, hükümetimizin dirayetli tutumu ve necip milletimizin yüzyıllar boyunca unutulmayacak destansı direnişiyle gereken cevabı almıştır. Aziz Türk milleti tarih boyunca olduğu gibi o gün de vatan ve bayrak aşkı için şehitlerinin ve gazilerinin emanetine halel getirmemiştir. O karanlık geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Denizlimizin cesur ve kahramanca duruş ile darbenin seyri değişti"

15 Mayıs 1919'da Denizli sancağı etrafında buluşan vatan sevdalılarının aynı ruh ile 15 Temmuz 2016'da da Denizli meydanlarını doldurduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Tarih bir kez daha tekerrür etti ve tüm hemşehrilerimizle birlikte Denizli Sancağımızın altında toplanarak hainlere karşı ilk andan itibaren tek vücut olduk. Denizli'mizin cesur ve kahramanca duruş ile darbenin seyri değişti. Bu güzel şehrin evlatları bir kez daha 'Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız" dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan: 'Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız'
Başkan Zolan: 'Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız'
Başkan Zolan: 'Kıyamete kadar ülkemize sahip çıkacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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