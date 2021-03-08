Başkan Zolan, "Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır"
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Başkan Zolan, "Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır"

08.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:21
Başkan Zolan,

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için kent genelindeki dev ekranlardan "Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için kent genelindeki dev ekranlardan "Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır. Şiddete dur de" mesajı paylaşarak "Kadına şiddete yeter" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Türkiye'nin farklı illerinde kadınlara yönelik yaşanan şiddet olaylarını kınayarak "Şiddete dur de" çağrısı yaptı. Bu kapsamda, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Denizli Büyükşehir Belediye merkez binasındaki dev led ekrandan ve kent genelinde bulunan vms bilgilendirme ekranlarından "Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır. Şiddete dur de" mesajını paylaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kadına şiddete yeter" dedi.

Şiddetin her türlüsüne "hayır"

Şiddeti nefretle kınadıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Şiddetle hiçbir şey çözülemez. Sorunları diyalogla çözmek gerekir. İşte o zaman gerçek sevgiye ulaşırız. Kadınlar bizim her şeyimiz, bizlerin baş tacı; annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız, ömrümüze anlam katan varlıklardır. Hep birlikte kadına yönelik şiddete 'dur' diyelim. Bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan, 'Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır'
Başkan Zolan, 'Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır'
Başkan Zolan, 'Kadın anadır, eştir, kardeştir; canımızdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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