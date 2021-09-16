Başkan Zolan'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Başkan Zolan'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Zolan'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Nazire Sun, son yılculuğuna dualarla uğurlandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Nazire Sun, son yılculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın eşi Berrin Zolan'ın annesi Nazire Sun, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata veda etti. 90 yaşındaki yaşamını yitiren Nazire Sun için bugün öğle namazı sonrası Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Ali Fuat Atik, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli milletvekilleri, siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle ailenin yakınları katıldı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Başkan Zolan, törende taziyeleri kabul etti.

Nazire Sun'un cenazesi İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - DENİZLİ

Başkan Zolan'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Zolan'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

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Haber: Başkan Zolan'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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