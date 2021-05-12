Başkan Zolan; "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, devam edeceğiz"
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Başkan Zolan; "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, devam edeceğiz"

Başkan Zolan; 'Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; "İnsanımıza yaşama gücü veren en önemli olgu sevgi, saygı ve paylaşmaktır" dedi.

Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; "İnsanımıza yaşama gücü veren en önemli olgu sevgi, saygı ve paylaşmaktır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin engellilerin sorunlarına çözüm üreterek yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını kaydeden Başkan Zolan; "Bu konuda bizlere düşen en büyük görev engelli vatandaşlarımıza toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek ve toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmaktır. Bu konu sadece engelli ailelerimizi değil tüm toplumumuzu ilgilendirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, devam edeceğiz"

Engelli bireylere sağlanan hakların çağdaş bir toplum olmanın da gerekliliği olduğunu vurgulayan Başkan Zolan; "İnsanımıza yaşama gücü veren en önemli olgu sevgi, saygı ve paylaşmaktır. Engelli kardeşlerimize sahip çıkarak ailelerine destek olmak görevimiz olduğu kadar toplusal bir yaklaşım da olmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye, ayrıca tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygularla tüm engellilerimizin Engelliler Haftasını kutluyor, her birine ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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