Başkan Zolan; "Emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir"
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Başkan Zolan; "Emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Zolan; 'Emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir'

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği uğruna kendi hayatlarını riske atan emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği uğruna kendi hayatlarını riske atan emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir" dedi.

10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası ile nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir mesaj yayımladı. Başkan Osman Zolan mesajında, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşların huzur ve mutluluğu ile can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Yaklaşık 2 asırdır suçu ve suçluyu önleyici hizmetlerde Türk Polis Teşkilatı'nın nice şehitler verdiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Emniyet Teşkilatımız ülkemizin ve şehrimizin her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği uğruna kendi hayatlarını riske atan emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir. Şehrimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için görev yapan başta Denizli Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere; tüm Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, mukaddes değerlerimiz uğruna can veren şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve ailelerine ise uzun ömürler diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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