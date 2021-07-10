Başkan Zolan: "Denizlimizin ulaşımı emin ellerde"

Denizlililerin daha rahat ve güvenli ulaşımı için şehir içi belediye otobüslerinin anlık olarak takip edildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. Filo Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Denizlimizin ulaşımı emin ellerde" dedi.

Denizlililerin daha rahat ve güvenli ulaşımı için şehir içi belediye otobüslerinin anlık olarak takip edildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. Filo Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Denizlimizin ulaşımı emin ellerde" dedi. 10. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri'nde yer alan Ulaşım A. Ş. Filo Yönetim Merkezini ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başkan Osman Zolan'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve beraberindekiler eşlik etti. Denizlililerin daha rahat ve güvenli ulaşımı için şehir içi belediye otobüslerinin anlık olarak takip edildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. Filo Yönetim Merkezi'nde bir süre incelemede bulunan Başkan Zolan, merkezin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımı için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne dek halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek, yolcularımızın can güvenliğini en üst safhada sağlamak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Denizlimizin ulaşımı emin ellerde" dedi. Anlık veri ve görüntüler izleniyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. Filo Yönetim Merkezi'nde şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri canlı yayın sistemi ile ekranlardan anlık takip ediliyor. Otobüslerin güzergahları, hızları, yolcu durumları, kalkış ve varış saatleri, durak noktaları gibi veriler anlık olarak tespit edilirken, araçların doluluk oranlarına göre anında ek seferler de koyulabiliyor. Otobüslerin güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği merkezde sürücüler yine anlık olarak denetlenebiliyor. Kayıp ve unutulan eşyaların tespiti yapılıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. Filo Yönetim Merkezi, vatandaşların otobüslerde unuttuğu ya da düşürdüğü eşyaların tespiti konusunda da büyük bir ihtiyacı gideriyor. Merkez, adli olayların tespiti konusunda da büyük önem arz eden sistemi ile yolcuların rahat ve güvenli ulaşımını sağlıyor. Öte yandan vatandaşların şehir içi ulaşımla ilgili ihtiyaç ve talepleri de anında izlenerek gerekli önlemler kısa sürede alınıyor. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre