Başkan Zolan'dan yerli ve milli enerji vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de 141 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği (EKB) Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de 141 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği (EKB) Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Yerli ve milli enerji alanlarında çalışmaları artırmaları gerektiğini söyleyen Başkan Zolan; "Bu yatırımlara belediyeler olarak öncülük etmeli, başarılı örnekler göstermeli veya yatırım yapacak olanların önünü açmalıyız" dedi.

1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulmasının ardından 2019'da yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamını kapsaması nedeniyle isim değişikliği yapan Enerji Kentleri Birliği (EKB), 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı'nı Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıya, EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. EKB Başkanı Osman Zolan, dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek; "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yenilenebilir enerji alanında birçok çalışma yaptık. Pandemi sürecinde her ne kadar bir araya gelemesek de, video konferans yöntemi ile belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve alanında birçok uzman isimlerin katılımıyla eğitimler gerçekleştirdik. Mesele yerli ve milli enerji kaynaklarımıza sahip çıkma bilincini artırmaktır" dedi.

"Yatırım yapacak olanların önünü açmalıyız"

Termal kaynakların Türkiye için öneminden bahseden Başkan Zolan; "Termal sularımız sağlık turizmi anlamında sonsuz bir nimettir. Bunu öne çıkarmaya ve gündemde tutmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi anlamında ise jeotermal, güneş, rüzgar, biyokütle konusunda bilgi paylaşımını en üst seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Enerji, ülkemizde dış ticaret açığına neden oluyor. Bu nedenle yerli ve milli enerji alanlarında çalışmalarımızı artırıp, daha fazla enerji üretmemiz gerekiyor. Bu yatırımlara belediyeler olarak öncülük etmeli, başarılı örnekler göstermeli veya yatırım yapacak olanların önünü açmalıyız" diye konuştu.

"İklim değişikliği eylem planımızı yaptık"

İklim değişikliği eylem planlarının oluşturulması ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Zolan; "Dünyanın sorunu iklim değişikliği, bu işin şakası yok. Ekonomik veya siyasi krizler bir şekilde aşılır. Ancak çevre krizi, sözün bittiği yerdir. Çevreye duyarlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. İklim değişikliğine uyum için gayret göstermeliyiz. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği eylem planlarında büyük önem arz ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği eylem planımızı yaptık. Biz bu konuda tüm belediyelerimize üst seviyede destek vermek isteriz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından EKB Başkanlığı, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Tek aday olarak gösterilen Başkan Osman Zolan, oyların tamamını alarak yeniden EKB Başkanlığı'na seçildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı