Başkan Zolan'dan Pamukkale'deki termallere davet
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Başkan Zolan'dan Pamukkale'deki termallere davet

DENİZLİ'nin AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, koronavirüs sürecinin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki termal otellerin birçoğunun 'Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi' aldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı...

Başkan Zolan'dan Pamukkale'deki termallere davet
24.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:46

DENİZLİ'nin AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, koronavirüs sürecinin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki termal otellerin birçoğunun 'Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi' aldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor" dedi.

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin ardından Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, vatandaşları travertenleri ve şifalı sularıyla ünlü Pamukale'ye davet etti.

Yeni normalleşme döneminde de terminal, meydan, yeşil alanlar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde başta dezenfeksiyon olmak üzere tüm önlemleri almaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, şifalı sularıyla ünlü Pamukkale-Karahayıt bölgesindeki termal otellerin birçoğunun 'Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi' aldıklarını ifade etti.VAKALARDA DÜŞÜŞTürkiye'nin Covid-19'a karşı en erken tedbir alan ülkelerden biri olduğunu, bundan dolayı da salgınla mücadelede büyük yol aldığını anlatan Başkan Zolan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklara, sağlık çalışanlarına ve emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Denizli'de de tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışarak salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uyması ile birlikte şehirde vaka sayılarında azalma yaşandığını kaydetti.PAMUKKALE 2500 YILDIR ŞİFA DAĞITIYOR

?Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin "En Temiz" ve "En Sağlıklı" kenti ödüllerini aldığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. 2 bin 500 yıl önce insanlara şifa olan termal sularımız bugün de yurt içinden ve dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte gerek biz, gerekse tüm turizm tesislerimiz el ele vererek Sağlık, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıkları tamamlayıp tüm önlemleri aldık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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