Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgenin kısa süre içinde doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi.

Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi
04.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:24

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgenin kısa süre içinde doğal gaza kavuşacağı müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi'ne doğal gaz müjdesi verdi. Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul'un eşlik ettiği Başkan Osman Zolan burada bir süre vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Eskihisar Mahallesi'nin kent merkezine oldukça yakın bir bölge olduğuna dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi'ne doğal gaz yatırımının kısa süre içinde başlanacağı müjdesini verdi. Eskihisarda birkaç ay içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacağını belirten Başkan Osman Zolan "Gönül rahatlığıyla, net bir şekilde söyleyebilirim. Eskihisar Mahallemizde doğal gaz yatırımı bu sene başlıyor. İnşallah kısa zamanda başlanıp 3-5 ay içinde de tamamlanacak. Bu Eskihisarımıza müjdedir. Doğal gaz inşallah Eskihisarımıza geliyor" diye konuştu. Eskihisar'a doğal gaz gelmesi konusunu gaz dağıtım şirketi ile sürekli görüştüklerini kaydeden Başkan Zolan, "Eskihisar için bütçe ayırmaları konusunda talebimiz olmuştu. Talebimiz sonucu bütçe ayrıldı. İnşallah Eskihisarımızın birkaç ay içerisinde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Eskihisar'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! Haber
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada
Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ebru Polat Coşkun Sabah Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Başkan Zolan'dan Eskihisar'a doğal gaz müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 12:25:57. #1.14#
title