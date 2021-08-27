Başkan Zolan; "Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek"
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Başkan Zolan; "Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek"

Başkan Zolan; 'Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Acıpayam ilçe ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Acıpayam bizim gözbebeğimiz, her zaman bize destek olmuştur ve yanımızda sapasağlam durmuştur.

Acıpayam ilçe ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Acıpayam bizim gözbebeğimiz, her zaman bize destek olmuştur ve yanımızda sapasağlam durmuştur. Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir dizi ziyaret ve program için Acıpayam ilçesine gitti. Başkan Zolan'ın Acıpayam ilçe ziyaretine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. İlçede Acıpayamlıların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Zolan ilk olarak Acıpayam Belediyesine konuk oldu. Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan, ilçelerinde gerçekleştirdikleri hizmet ve yatırımlar nedeniyle Acıpayam halkı adına Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. "Denizli Genç 2023" projesi ile geçen salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Başkan Zolan'ı kutlayan Şevkan, "Bu bir şerefti, onurdu, tarihe düşen bir nottu. Orada gezerken Büyükşehir Belediyemizin standını gördüm, ayrı bir heyecan ve gurur duydum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

"Hayati sorunları ortadan kaldırdık"

2014'ten bugüne Acıpayam'da pek çok yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Hayati sorunları ortadan kaldırdık, diyebiliriz. Acıpayam ilçemizin özelinde birçok yatırımlar yaptık. Bir taraftan Acıpayam Belediyemiz, bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz, her mahallemizin sorunlarını çözdük. Alt yapısı, üst yapısı, su ile ilgili sorunları, arıtma tesisimiz, spor tesislerimiz, parklarımız velhasıl birçok alanda çalışmalar yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve tüm bakanların desteği ile Acıpayam'ı daha güzel hale getirdiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Daha yapılması gerekenleri de inşallah çöze çöze yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Zolan; 'Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek'
Başkan Zolan; 'Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek'
Başkan Zolan; 'Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek'
Başkan Zolan; 'Acıpayam'da hizmet destanımız devam edecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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