Başkan Zolan, "15 Mayıs 1919, şehrimizin gurur günüdür"
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Başkan Zolan, "15 Mayıs 1919, şehrimizin gurur günüdür"

Başkan Zolan, '15 Mayıs 1919, şehrimizin gurur günüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "15 Mayıs 1919, esarete başkaldıran şehrimizin gurur günüdür" dedi.

15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "15 Mayıs 1919, esarete başkaldıran şehrimizin gurur günüdür" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Mayıs 1919'un esarete başkaldıran Denizli'nin gurur günü olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Vatanımızın şehir şehir işgal edildiği, aziz milletimizin özgürlüğüne kastedildiği bir dönemde tutsaklığa başkaldıran ecdadımız İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden saatler sonra tavrını ortaya koymuş ve Milli Mücadele ateşini Denizli'de yakmıştır. Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde bir araya gelen atalarımız ülkemizde işgale karşı ilk direniş hareketini başlatmıştır. Denizli'de yakılan bu kıvılcım, bugün hür ve bağımsız yaşamamızın vesilesi ve başlangıcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Hesap edemedikleri tek şey, Türk milletinin şanlı ve şerefli tarihidir"

Denizli'nin İstiklal mücadelesinde bağımsızlık mücadelesi verdiğini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Nasıl ki 15 Mayıs 1919'da düşman postalını şehrine sokmayan Denizlimiz yüzlerce yıl önce de haçlı ordularına karşı aynı mücadeleyi sergilemiştir. Ecdadımız 1148 yılında Kazıkbeli Savaşı'nda, 1176 yılında Miryokefaon Savaşı'nda da vatanını kanının son damlasına kadar savunmuş ve bu kutsal toprakları asla terk etmemiştir. Ülkemizi paramparça ederek bayrağımızı, inancımızı, değerlerimizi yok etmek isteyenler 15 Temmuz 2016 hain kalkışmada bunu bir kez daha denemiştir. Ancak hesap edemedikleri tek şey, Türk milletinin şanlı ve şerefli tarihidir. Bizlere düşen en büyük görev ise bu şanlı ve şerefli geçmişi yaşatmak, atalarımızın yaptığı gibi kanımızın son damlasına kadar vatanımıza sahip çıkarak bu kutsal toprakları gelecek nesillere sapasağlam bırakmaktır. Buna inancımız tamdır. Bu vesilelerle bir kez daha başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal topraklar için gözünü kırpmadan canını veren şehtilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, her birine Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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