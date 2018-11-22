Başkan Zihni Şahin: "İşçi Hakları Artırıldı"

BEM-BİR-SEN Samsun Şubesini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İşçimizin, emekçimizin, memurun hakları sendikalarımız sayesinde da arttı" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Belediye Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(BEM-BİR-SEN) Samsun Şubesini ziyaret ederek son kongrede yeniden başkanlığa seçilen Nurettin Sever ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Konuşmasına, sendikanın 5. olağan kongresinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek başlayan Başkan Zihni Şahin, "Sendikalarımız iş hayatında çok önemli noktada, çok önemli işlevleri yerine getirmektedir. İşçinin, çalışanın, emekçinin hak arama mücadelesinde sendikalarımız bugün, eskisinden çok daha aktif hale geldiler. Sendikalarımız hak arama mücadelesinde önemli aşama kaydettiler. İşçimizin, emekçimizin, memurun hakları sendikalarımız sayesinde arttı" şeklinde konuştu.

BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Nurettin Sever de, "Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Kendisini işçinin, çalışanın yanında bir başkan olarak gördük, tanıdık, biliyoruz. Sendikamız, çalışanın hak arama mücadelesini kesintisiz sürdürmeye devam etmektedir" diye konuştu. - SAMSUN