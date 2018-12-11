Başkan Zihni Şahin: "Eğitim En Büyük Güç"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Eğitim, elimizdeki en büyük güçtür" dedi.

Başkan Zihni Şahin, özel bir koleji ziyaret etti. Eğitim kurumunun kurucuları, yetkilileri ve öğretmenler ile bir süre görüşen Zihni Şahin, ardından sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Zihni Şahin, ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bir eğitimci olarak belediye başkanlığı yaptığım her dönemde eğitime ayrı bir önem verdim. Çünkü ben, toplumların gelişmesi, ülkelerin ilerlemesinin kaliteli eğitim ile mümkün olduğuna inandım hep. Eğitim bu anlamda elimizdeki en büyük güçtür. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Türkiye'de eğitim şartlarının yaşanan zorluklara rağmen her geçen yıl daha da düzeldiğini söyleyen Zihni Şahin, "Gerek kamu, gerekse özel okullarımızın fiziki şartları artık neredeyse mükemmele yakın. Özellikle kent merkezlerinde bu durum çok daha net görülüyor. Bugün de burada her yönüyle donanımlı bir eğitim kurumumuz olduğunu gördük. Çocuklarımızın geleceği için bu sıcak yuvayı kuran, onları bağrına basan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN