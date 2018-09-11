Başkan Zihni Şahin'den "Tarım A.ş." Müjdesi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un Türkiye'nin en önemli tarım ovalarına sahip olduğunu belirterek, Tarım A.Ş.'nin kurulma çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Türkiye'nin en önemli ovalarına sahip olan, tarımın merkezi konumunda olan Samsun için önemli bir müjde geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ile yerli ve milli tohum üretimine, genç nüfusun şehirlere göçü sonucu yetişmiş tarım elemanı ihtiyacını karşılamaya katkı yapmak istiyoruz. Ayrıca Büyükşehir belediyesi olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi– tarım müdürlükleri ve ilgili kurumlar ile işbirliği içinde olacağız. Çiftçilerimize, topraklarına uygun mahsulü yetiştirmeleri, daha çok verim alabilmeleri ve bunun yanında başta Samsun olmak üzere ülke ihtiyacına yönelik mahsullerin üretilmesi için planlama çalışmalarına da destek vereceğiz" dedi.

Samsun'un çok verimli ovalara sahip olduğunun altını çizen Başkan Zihni Şahin, "Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Ovalarımız var. Samsunumuz ovalar şehridir. Samsunumuzun yüzde 18'i ovadır. Bu çok önemli bir potansiyeldir. Türkiye için Samsun olarak tarım merkeziyiz. Bu potansiyelimizi hem daha yüksek kullanmak hem de bekleyen tehlikeleri bertaraf etmek zorundayız. Küresel ısınma büyük bir tehdittir. Buna önlemler almalıyız. Türkiye genelinde tarım toprağı kaybetme oranı yüzde 10 durumundadır. Samsun'da ise bu oran yüzde 18'e yaklaşmıştır. Tarım A.Ş. bu anlamda da çalışmalar ve büyük katkılar yapacaktır. Tarım A.Ş ile hayvancılık da desteklenecektir. Bugün Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan kırsal kalkınma daire başkanlığımız tarım ve hayvancılık konularında çok önemli destekler ve hizmetler vermektedir. Tarım A.Ş ile bilimsel çalışmalardan, mahsul stratejisine, tohumdan pazarlamaya kadar bir çalışma içinde olacağız. Üreticilerimizin kazançlarını ikiye çıkartmak, tarım ihracatını artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Tarım A.Ş. kuruluş çalışmaları başladı

Tarım A.Ş.'yi kurma çalışmalarının başladığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Tarım A.Ş kuruluş çalışmalarına başlamış olup, ilk meclis toplantısında hem üretim yapan, hem alım-satım ve stok faaliyetleri yürütüp aynı zamanda tarımsal işçi istihdam edebilecek kapsamda bir şirket yapısı kurulacaktır. Samsunumuz için hem sanayide hem de tarım alanında daha çok yatırım daha çok üretim ve daha çok istihdam için önemli atılımlar yapacağız. Bacasız sanayi olan Turizm ise Samsunumuz için başka bir hedefimizdir. Samsunumuz 2023 de bir başka güzel olacaktır." - SAMSUN