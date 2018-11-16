Başkan Zihni Şahin'den 'Seferberlik' Çağrısı

İş adamlarıyla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'u kalkındırmak için omuz omuza vermeliyiz. Ekonomik kalkınma için seferberlik ilan edelim" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programında iş insanları ile buluştu. Düzenlenen toplantıda Başkan Zihni Şahin iş dünyasının isimlerine, "Şehrimiz için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Şehrimizin ekonomisi sizin elinizde. Şehrin dinamikleri sizlersiniz. Ortak akılla ve omuza omuza şehrimizi kalkındıracağız" diye konuştu.

"Benim sevdam Samsun"

"Benim sevdam Samsun" diye devam eden Başkan Şahin, "Şehrimizi kalkındırmak için her şeyi yapacağız. Seferberlik ilan edelim ve memleketimiz için hep birlikte elimizi taşın altına koyalım" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. - SAMSUN