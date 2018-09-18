Başkan Zihni Şahin: "4 Ayda 400 Kilometre Yol Yaptık"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 4 ay içerisinde 400 kilometre yeni yol yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "2014 yılında çıkartılan yasa ile birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olarak genişletilmiş Büyükşehir Belediyemize yeni görev ve yetkiler verilmişti. İl Özel İdaresinden toplam 4 bin km yeni yol ağı sorumluluk alanımıza katılarak bin km.lik yol ağımız yaklaşık 5 bin km olmuştur. Hizmet verdiğimiz nüfus 2 kat artarak; başta yol, su, kanalizasyon, dere ıslahları olmak üzere eğitim, sağlık, spor, kültür, turizm, sosyal hizmet gibi birçok alanda hizmet çeşitliliğimiz artmıştır" dedi.

Şahin şu bilgileri verdi:

"2014 yılından itibaren yol konusunda çalışmalar vardı. Göreve geldiğimiz 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren çok yoğun bir çalışma programı düzenledik. Bu programı İlçelerimizde uygulamaya koyduk. Bu yoğun çalışmalar sonucunda 4 ay gibi kısa bir sürede 123 km beton yol, 21,6 km BSK yol ve 250,7 km sathi kaplama yol olmak üzere toplam 395,3 kilometre yol yaptık. Amacımız daha fazla hizmet etmek, insan hayatına ve konforuna katkı vermek olduğundan 2019 yılı sonu itibari ile hizmet ağımıza katılan tüm grup yollarımızı tamamlayarak mahallelerimizde ulaşım problemini ortadan kaldırmaktır. Bu hedefimize Allah'ın izniyle ulaşacağız." - SAMSUN