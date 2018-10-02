Başkan Zihni Şahin: "180 Projeye Devam Ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 17 ilçede 180 proje yürüttüklerini, bu projelerin tutarının 960 milyon 406 bin 487 TL olduğunu söyledi.

Atatürk Bulvarı çevre düzenleme çalışmalar

Devam eden projeler hakkında kapsamlı açıklama yapan Başkan Zihni Şahin, "Atatürk Bulvarı çevre düzenleme projemizin ilk etabı olan Kılıçdede ile Cumhurbaşkanı Meydanı arası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış olup; ikinci etap Meydan ile Liman Kavşağı arasındaki çalışmaların ihalesi 13 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 130 hektarlık alanda liman geri sahası oluşturularak bu alanda lojistik, soğuk hava deposu ve antrepo ihtiyaçlarımızı giderecek yeni depolama alanları oluşturulacak ve lojistik destekler sağlanacaktır. Burası aynı zamanda Lojistik Merkez Projesi'nin bağlantı noktası olup 12 m draft derinliğine sahip olacak limana mendirek yapısı yapılacaktır. Hali hazırda 23 hektar landa döküm işlemleri devam etmektedir" dedi.

Yol çalışmaları

Yol çalışmalarına değinen Başkan Zihni Şahin, "Göreve geldiğimiz 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren çok yoğun bir çalışma programı düzenledik. Bu programı İlçelerimizde uygulamaya koyduk. Bu yoğun çalışmalar sonucunda 4 ay gibi kısa bir sürede 123 km beton yol, 21,6 km BSK yol ve 250,7 km sathi kaplama yol olmak üzere Toplam 395,3 kilometre yol yaptık. Amacımız daha fazla hizmet etmek, insan hayatına ve konforuna katkı vermek olduğundan 2019 yılı sonu itibari ile hizmet ağımıza katılan tüm grup yollarımızı tamamlayarak mahallelerimizde ulaşım problemini ortadan kaldırmaktır. Bu hedefimize Allah'ın izniyle ulaşacağız" diye konuştu.

Hafif raylı sistemde test sürüşleri başladı

İhalesi 02 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış olan 3. etap (Kurupelit Son Durak- Üniversite Yaşam Merkezi arası L=5,2 km) hafif raylı sistem projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, "15 Eylül 2018 tarihi itibari ile test sürüşlerine başlanmıştır. Mevcut Üniversite İstasyonu'ndan başlayarak OMÜ kampüs hattında yapılmakta olan hafif raylı sistem tramvay hattı, toplam 5177 metre çift hat demiryolu olup, raylı sistem güzergahı üzerinde; 300 m ve 150 m uzunluğunda 2 adet viyadük yapısı, 340 m uzunluğunda 1 adet aç-kapa yapısı (giriş portalı 140 m, tünel bölgesi 70 m ve çıkış portalı 130 m)toplam 7 adet istasyon olup, Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Hat sonu Yurtlar İstasyonlarıdır. 3 adet yeni trafo merkezi, 3 adet karayolu hemzemin geçiş, 6 adet telsiz baz istasyonu yer almaktadır. Tıp Fakültesi İstasyonu'nda hastaneye yoğun yolcu geçişini sağlamak amacıyla, 112 m sol, 108 m sağ ve 75 m ana bağlantılı olmak üzere 295 m uzunluğunda çelik üstgeçit ve çelik üstgeçidi Tıp Fakültesi önüne bağlayan, karayolunun altından geçen 114 m uzunluğunda 1 adet betonarme box bulunmaktadır. Ayrıca burada toplam 3 adet çıkış ve 3 adet iniş olmak üzere yürüyen bantlar mevcuttur. Raylı sistem ihalesi kapsamında işe başladığımız tarihten bugüne kadar 140 bin m3lük kazı, 62 bin m3lük dolgu,53 bin m3 beton dökümü, 4 bin 6 ton inşaat demiri, 435 ton çelik imalatı, 194 adet katener direği,1 bin 354 m hat metre ray döşemesi yapılmış olup 15 Eylül tarihi itibari ile deneme/test sürüşlerine başlanmıştır. Projenin maliyeti 120 milyon liradır. Hatta kullanılacak olan trenlerin imalatı ise devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Samsun Sanat Müzesi

Samsun'un kültür ve sanat hayatı bakımından oldukça önemli mesafeler alındığını anlatan Şahin şöyle devam etti:

"Ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda Samsun Sanat Müzemizin kurulmasına karar verilmiştir. Sanat Müzemizin projesi ödül almıştır. İnşaatı hızla devam etmektedir. İnşaatın yüzde 58'ni tamamladık. Proje başlatan Milletvekilimiz ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Samsun Müzemizi hızla tamamlıyoruz. Samsunumuza önemli hizmeti de biz kazandırmış olacağız."

Kızılırmak Deltası Kuş Cennet Projesi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Projesi kapsamında toplam 2 bin 271 m2 inşaat alanına sahip tesisler + butik otel, 306 m2 ahşap iskeleler, 3 bin 256 m2 otoparklar, 602 m2 ahşap yürüyüş yolları ve 54 m2 asma köprü yapılması işinin ihale edildiğini hatırlatan Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Burada kır lokantası, ziyaretçi tanıtım ünitesi, yönetim merkezi ünitesi, giriş kontrol ünitesi, doğa eğitim merkezi ve konaklama merkezi, Cernek seyir bölümü, ahşap yürüyüş yolları, doğanca ziyaretçi tanıtım merkezi yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında özellikle kuş gözlemi yapan ulusal ve uluslararası turistlerin deltada konaklamaları, bölgede daha fazla vakit geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları açısından bölgede yaşanan konaklama sorununu gidermek için Doğanca Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının 14 odalı butik otel olarak düzenleme çalışmaları da devam etmektedir."

Spor alanındaki çalışmalar

Başkan Zihni Şahin diğer çalışmalar hakkında şu bilgilere verdi:

"Samsunsporumuz ilimizin markasıdır. Başarılı olması için destek vermekteyiz. Katkı yapmaktayız. inşallah kalıcı tesisler konusunda da gereğini yapacağız. Fedakar taraftarlarımıza maç günlerinde tramvaylarımız ile ücretsiz ulaşım desteği verdik. 75 spor kulübümüze malzeme desteği sağladık. Bünyemizde 700 sporcumuza spor yapma imkanı sağlıyoruz. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bu anlamda spora verdiğimiz desteği önemsiyorum. Göreve geldiğimizde yapımı devam eden toplam 26 milyon 156 bin 534 TL tutarında 7 projeyi tamamladık. 5 ilçemizde 69 milyon 201 bin 389 TL tutarında 5 projemizin yapımını devam ettiriyoruz. 4 ilçemizde programa aldığımız ve kredisini temin ettiğimiz 152 milyon 207 bin TL tutarında ileri teknoloji arıtma tesisi kuruyoruz. Bu 16 proje ile yaklaşık 247 milyon TL'lik bir hizmet oluşturmuş oluyoruz. İçme suyu için 36 proje kapsamında toplam tutarı 115 milyon 553 bin 537 TL olan çalışmalar yürütüldü ve yürütüyoruz. Hayata geçiriyoruz. Dere ıslahı çalışmalarında 3 proje kapsamında 20 milyon 827 bin 750 TL tutarında bir çalışma yürütmekteyiz. Kanalizasyon çalışmalarında 17 proje kapsamında 60 milyon 500 bin liralık bir çalışma yürütmekteyiz. Su arıtma tesisi kapsamında 3 proje devam etmektedir. Bu projeler 11 milyon 332 bin 500 lira tutarındadır. Toplamda alt yapıda 75 projeyi devam ettiriyoruz. Ayrıca Samsun'da Büyükşehir Yasası'nın uygulamaya geçtiği 1 Nisan 2014 yılından bu yana bugünkü birim fiyatlarla 1 milyar 4 milyon 34 bin 987 lira tutarında içme suyu, arıtma tesisi kanalizasyon ve dere ıslahları kapsamında çalışma yapılmıştır. Samsun Milletvekilimiz ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Biz de Samsunumuza ve 17 ilçemize yukarıda da ifade ettiğim gibi önemli alt yapı ve üst yapı hizmetlerini kazandırmak için çalışıyoruz. Alaçam meydanı çevre düzenlemeleri, Kirazlık Camisi inşaatı, Geyikkoşan tesisleri, cephe düzenlemeleri, Ladik sosyal tesisler, Terme SASKİ binası gibi birçok projenin çalışmaları da devam etmektedir." - SAMSUN