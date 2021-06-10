Başkan Zeydan Karalar Yumurtalık'ta Muhtarlarla Buluştu
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Başkan Zeydan Karalar Yumurtalık'ta Muhtarlarla Buluştu

Başkan Zeydan Karalar Yumurtalık'ta Muhtarlarla Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Zeydan Karalar Yumurtalık'ta muhtarlarla buluştuZeydan Karalar, "Adana'nın her alanda hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz.

Başkan Zeydan Karalar Yumurtalık'ta muhtarlarla buluştu

Zeydan Karalar, "Adana'nın her alanda hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz. "

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar her fırsatta muhtarlarla görüşüp, halkın eksiklerini ve taleplerini öğreniyor, hizmetlerle ilgili bilgi veriyor, bürokratlarını muhtarlarla buluşturuyor. Yumurtalık'ta ilçe muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar'a, ASKİ yöneticileri ve çok sayıda Büyükşehir daire başkanı eşlik etti.

HER KARIŞ TOPRAKTA ÇABAMIZ VAR

Seyhan Belediye Başkanlığı dönemi de dahil Adana'nın her karış toprağında hizmet adına çabalarının olduğunu ifade eden Başkan Karalar şunları söyledi: "Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevi devraldığımızda İlk 9 ay boyunca sadece belediyenin yeniden işler hale gelmesi için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda yılda 600 milyon lira borç üreten belediyeyi, artı üreten bir belediye haline getirdik. "

HALKA HİZMET İÇİN MUHTARLARIMIZI DİNLİYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Yumurtalık'a önemli hizmetler yaptıklarını veyapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, daha yerinde, doğru hizmet etmek için muhtarlarla da sık sık buluştuklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, önceki 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktüklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, "Asfalt dökümü elbette asli işimiz ama Adana'da çok bozuk yol var. Sizin de en büyük sorunlarınızın başında yol geliyor. Adana gibi bir yerde yol, su, altyapı, arıtma sorunu olması kabul edilemez. Olanaklarımız ölçüsünde sorunlu yolların hepsini yapacağız. Bölgenin su sorununu da Yedigöze Projesi tamamlandığında ortadan kaldıracağız. Şimdilik olanaklarımız ölçüsünde sizleri susuz bırakmamak için tüm çabamızı harcıyoruz" dedi.

ADANA DAHA İYİ YERDE OLMAYI HAK EDİYOR

Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, israfı önlediklerini ve Adana'ya gereken değeri vererek hizmet ettiklerini belirterek, Adana'nın hak ettiği yerde olmadığını vurguladı. Adana'nın Türkiye'de 12'inci sırada olmasını kabul edemediğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Adana bulunduğu yeri hak etmiyor. Turizm, sanayi, kalkınma ve her alanda bizler Türkiye'de dördüncü kent olmayı hak ediyoruz. Adana ile ilgili bir film hazırlatıyorum. Adana'nın tüm güzelliklerini Türkiye ve tüm dünya görsün istiyorum. "

BÜROKRATLAR NOT ALDI

Başkan Zeydan Karalar'ın ardından söz alan muhtarlar istek ve taleplerini iletti. Başkan Zeydan Karalar'la birlikte muhtarları dinleyen ASKİ ve Büyükşehir bürokratları not aldı, ihtiyaçların giderilmesi için hazırlıklara başladı.

Kaynak: Habermetre

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