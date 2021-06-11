Başkan Zeydan Karalar, Halkın İçinden Çıkmıyor
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Başkan Zeydan Karalar, Halkın İçinden Çıkmıyor

Başkan Zeydan Karalar, Halkın İçinden Çıkmıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Zeydan Karalar, halkın içinden çıkmıyorSeçimden seçime değil, gönülden gönüle halkla...Başkan Zeydan Karalar, Yunusoğlu Mahallesi'nde halkla buluştu, hizmetlerin son durumunu inceledi, esnafla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Zeydan Karalar, halkın içinden çıkmıyor

Seçimden seçime değil, gönülden gönüle halkla…

Başkan Zeydan Karalar, Yunusoğlu Mahallesi'nde halkla buluştu, hizmetlerin son durumunu inceledi, esnafla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ve Feke ilçelerinde gerçekleştirilen hizmet açılışlarının hemen ardından bu kez merkezde yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istenilen kalitede gerçekleştirilmesi için kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Halk Yunusoğlu'nda Başkan Zeydan Karalar'a yoğun ilgi gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir İlçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan hizmetleri yerinde kontrol edip, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Başkan Zeydan Karalar daha sonra bölge sakinleriyle bir araya gelerek, mahallede yapılması planlanan bazı projelerin bir an önce bitirileceğinin müjdesini verdi. Mahalle sakinleri yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden ötürü Başkan Karalar'a teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

HALKLA BULUŞUP YAPILAN VE YAPILACAK OLAN HİZMETLERİ ANLATTI

Yunusoğlu Mahallesi'nde vatandaşa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. " Belediye olarak kültür merkezinin arsasını alıp projesine başladık. Geleceğimiz olan gençlere bir futbol sahası sözümüz vardı, onu da yapıyoruz. Onun dışında kadınlarımıza meslek edindirme kursları da açacağız. Gördüğünüz gibi yol çalışmamız da bitmek üzere. Yunusoğlu Merkez Cami minaresini yapıp, caminin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Üreticilerimiz için kooperatif projemiz var. Kısaca söylemem gerekirse Yunusoğlu hak ettiği hizmeti alıyor ve alacak" dedi.

ADANA'NIN 28 NOKTASINDA ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yol ve asfalt çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: "Şu anda Adana'nın 28 yerinde yol ve asfalt çalışmamız devam ediyor. Geçmişten günümüze hiç kimsenin yapmadığı kadar yol yapıyoruz. Yaptığımız yollar öyle sıradan yollar değil. Yaptığımız bir yolu deyim yerindeyse ömürlük yapıyoruz ki gelecek sene tekrar oraya bakım ve onarım yapmamak için. İyi şekilde yapıldığı zaman hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş oluyoruz. "

Kaynak: Habermetre

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