Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi
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Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi

Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak, maaşlarının hesaplara geçtiğini, bayram ikramiyesinin de hafta sonunda hesaplarda olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak, maaşlarının hesaplara geçtiğini, bayram ikramiyesinin de hafta sonunda hesaplarda olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nun da önce belediye bürokratlarıyla bayramlaşan Karalar, daha sonra farklı birimlerde çalışan personelle bayramlaştı. İşini doğru yapan hiçbir çalışanın endişe etmemesi gerektiğini belirten Başkan Karalar şunları söyledi:

"Sizler işinizi iyi yaptığınız sürece hiçbir şeyden korkmayın. İşçilikten gelmiş bu abinizin gönlü her zaman sizinle atar. Her zaman sizinleyim ve yanınızdayım."

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Biz de Atatürk'ün dediğini uygulayarak, işimizi iyi yapacağız. Memleketimize sevgimizi işimizi iyi yaparak göstereceğiz. Biz hep birlikte işimizi yaparak mutlu olacağız, huzur ortamında birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.

Belediye çalışanlarının geçmişte maaşlarını gecikmeli aldıklarını ve sıkıntılar yaşadığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, bundan sonra ülkede çok büyük bir anormallik olmadığı takdirde maaşların zamanında ödenmesinde bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

Belediyenin içinde bulunduğu bütün ekonomik sıkıntılara rağmen parayı akıllı kullanarak hem hizmet ürettiklerini hem de çalışanların maaşlarını ödediklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışanlar bir ay dolmadan, sırtındaki teri kurumadan maaşlarını almalı. Çalışan ay bitiminde maaşını alacağının güvencesini duymalı. İyi yönetici parayı iyi kullanmalı, iyi kadro kurmalı. Biz işçinin hakkını verir, onlara hak ettiği gibi davranırız. Oyunuzu kime verirseniz verin işinizi iyi yapın. Amirlerinizden size hangi partiye oy verdiğinizi soran olursa bana gelin. Kimse size böyle bir şey soramaz. Biz kardeşçe birlikte belediyeyi ve Adana'yı ileriye taşıyacağız. Her yeni ay bir öncekinden daha iyi oluyor."

Konuşmalarının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışanları Başkan Zeydan Karalar'a çiçek taktim etti. - ADANA

Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi
Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi
Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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