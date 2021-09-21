Başkan Zeydan Karalar'a Ceyhan'da sevgi seli
Ceyhan'da aşure etkinliğiBaşkan Zeydan Karalar'a Ceyhan'da sevgi seliHacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi'nin geleneksel aşure etkinliğine katılan Başkan Zeydan Karalar, vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Ceyhan'da aşure etkinliği
Başkan Zeydan Karalar'a Ceyhan'da sevgi seli
Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi'nin geleneksel aşure etkinliğine katılan Başkan Zeydan Karalar, vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programı kapsamında Ceyhan'da düzenlenen aşure etkinliği ve Mustafa Özarslan konserine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı halk bağrına bastı.
Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi Geleneksel Aşure Etkinliği Namık Kemal Mahallesi Cemevi'nde gerçekleştirildi. Aşurelerin dağıtıldığı, semahların dönüldüğü etkinliğe katılan Başkan Zeydan Karalar, insanlığın ihtiyacının; sevgi, kardeşlik ve barış dili olduğunu söyledi.
Etkinliğe katılanlar, Başkan Zeydan Karalar ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Aşure etkinliğinde konser veren Mustafa Özarslan, muhteşem ezgileriyle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.