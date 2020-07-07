Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi
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Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, halk otobüsü direksiyonunun başına geçerek, yolculara pandemi kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

07.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:07

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, halk otobüsü direksiyonunun başına geçerek, yolculara pandemi kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünün ANS - Çarşı güzergahındaki halk otobüsünün direksiyonuna geçen Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Zeybek, halk otobüsüne binen vatandaşlara "bendensiniz" diyerek, ücret almadı. Bazı vatandaşlar da direksiyon başında belediye başkanını görünce şaşkınlık yaşadı.

Otobüsteki yolculara Kovid-19 salgınıyla ilgili kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Zeybek, yolculuk sonrası yaptığı açıklamada, maske ve dezenfektan kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Hükümetin almış olduğu tavsiye niteliğindeki kararlara Afyonkarahisarlıların büyük oranda uyduğuna dikkati çeken Zeybek, "Bu durumu görmek için bir sefer düzenledik. Gördük ki halkımız kurallara birebir riayet ediyor. Hemşehrilerime salgın sürecinde gösterdikleri hassasiyetten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Tekrar şoförlerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi

Kaynak: AA

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